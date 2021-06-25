В Москве спасли тонувшего в пруду подростка

Тринадцатилетний подросток был спасен из Терлецкого пруда на востоке Москвы в четверг вечером. Об этом сообщает РИА Новости.

Как отмечается, тонущий подросток был замечен спасателями в ходе патрулирования. Мальчик пытался переплыть пруд и нахлебался воды. Его спасли находился в 20 метрах от берега.

Ему была оказана первая помощь после доставки на поисково-спасательную станцию «Терлецкая». После этого родители забрали ребенка домой, отказавшись от его госпитализации.



