В Москве спасли тонувшего в пруду подростка

Тринадцатилетний подросток был спасен из Терлецкого пруда на востоке Москвы в четверг вечером. Об этом сообщает РИА Новости.

Как отмечается, тонущий подросток был замечен спасателями в ходе патрулирования. Мальчик пытался переплыть пруд и нахлебался воды. Его спасли находился в 20 метрах от берега.

Ему была оказана первая помощь после доставки на поисково-спасательную станцию «Терлецкая». После этого родители забрали ребенка домой, отказавшись от его госпитализации.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Москва
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