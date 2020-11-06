В Москве школьница умерла во время урока физкультуры

Учащаяся одной из московских школ умерла во время урока физкультуры, сообщили в пресс-службе Главного следственного управления СК по Москве.



В сообщении ведомства уточняется, что трагедия произошла 6 ноября. По предварительным данным, ученица одной из школ в ЮАО Москвы почувствовала себя плохо во время урока и впоследствии скончалась.



Обстоятельства происшествия выясняются. В настоящее время в школе работают следователи, проводится опрос сотрудников учебного заведения. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.