В Москве школьница умерла во время урока физкультуры
Учащаяся одной из московских школ умерла во время урока физкультуры, сообщили в пресс-службе Главного следственного управления СК по Москве.
В сообщении ведомства уточняется, что трагедия произошла 6 ноября. По предварительным данным, ученица одной из школ в ЮАО Москвы почувствовала себя плохо во время урока и впоследствии скончалась.
Обстоятельства происшествия выясняются. В настоящее время в школе работают следователи, проводится опрос сотрудников учебного заведения. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru