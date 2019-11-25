В Москве школьница попрыгала по стеклянному полу и провалилась
В одной из московских школ 10-летняя ученица решила проверить на прочность стеклянный пол на пятом этаже учебного заведения, однако он не выдержал ее веса.
Как сообщает сайт Kp.Ru, инцидент произошел 25 ноября в школе №491 во время урока физкультуры. Пострадавшая, вместе с другими учениками, освобожденными от физических нагрузок, была отправлена на пятый этаж на занятия по шахматам.
Там школьница начала прыгать по стеклянному полу, который внезапно разрушился. Девочка провалилась с пятого этажа на четвертый.
В результате падения ученица получила травму руки и ушибы, ее госпитализировали. Отмечается, что семья школьницы приехала в российскую столицу из Ганы.
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