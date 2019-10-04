В Москве рухнула строительная люлька, один человек погиб
4 октября 201920:15
На юге Москвы при падении строительной люльки с крыши жилого дома погиб человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.
По данным агентства, в результате травмировались еще два человека.
Инцидент произошел на Булатниковской улице. Причины падения люльки не установлены. В настоящее время выясняются обстоятельства произошедшего.
Ранее 3 октября сообщалось, что в столице два человека пострадали при столкновении трех грузовиков на МКАД.
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