В Москве рухнула строительная люлька, один человек погиб

На юге Москвы при падении строительной люльки с крыши жилого дома погиб человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

По данным агентства, в результате травмировались еще два человека.

Инцидент произошел на Булатниковской улице. Причины падения люльки не установлены. В настоящее время выясняются обстоятельства произошедшего.

Ранее 3 октября сообщалось, что в столице два человека пострадали при столкновении трех грузовиков на МКАД.







