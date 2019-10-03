Два человека пострадали при столкновении трех грузовиков в Москве
3 октября 201900:18
В Москве на кольцевой автодороге столкнулись три грузовых автомобиля, один от удара перевернулся. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на МЧС столицы.
Отмечается, что в ДТП пострадали два человека, их потребовалось деблокировать из автомобилей.
По данным агентства, дорожный инцидент произошел на 43-м км внутренней стороны кольцевой автодороги. Из перевернувшегося грузовика - бетономешалки, разлилось топливо.
В настоящее время на месте происшествия работают экстренные службы, устраняются последствия аварии.
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