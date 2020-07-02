В Москве-реке у Лужников найдено тело младенца
2 июля 202020:12
Столичная прокуратура начала проверку после обнаружения тела трехмесячного мальчика в Москве-реке около моста Лужники. Об этом сообщает Интерфакс.
В частности, будут установлены обстоятельства случившегося и исполнение требований федерального закона о защите прав несовершеннолетних.
По данному факту возбудили уголовное дело. Как пишет агентство, по некоторым данным, тело мальчика обнаружили прохожие. На теле не было обнаружено видимых повреждений.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru