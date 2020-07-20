В Москве-реке обнаружили тело младенца
Управление следственного комитета по Московской области начало проверку после обнаружения тела новорожденной девочки в Москве-реке. Об этом сообщает РИА Новости.
По данным агентства, тело нашли около гидротехнического шлюза в подмосковном Лыткарино. Следователи опрашивают сотрудников гидроузла, ведут осмотр местности.
Будет проведена судебно-медицинская экспертиза тела ребенка. Также СК работает над мерами по установлению матери девочки.
Ранее 2 июля сообщалось, что столичная прокуратура начала проверку после обнаружения тела трехмесячного мальчика в Москве-реке около моста Лужники.
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