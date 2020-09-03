В Москве ребенок выжил, выпав из окна шестого этажа
3 сентября 202021:13
В Москве госпитализировали ребенка 2018 года рождения, выпавшего из окна шестого этажа многоквартирного дома. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на столичную прокуратуру.
По данным агентства, прокуратура начала проверку в связи с инцидентом. Отмечается, что в квартире в момент происшествия находилась только девочка 2011 года рождения.
Инцидент произошел в доме по улице 50-летия Октября.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru