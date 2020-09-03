В Москве ребенок выжил, выпав из окна шестого этажа

В Москве госпитализировали ребенка 2018 года рождения, выпавшего из окна шестого этажа многоквартирного дома. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на столичную прокуратуру.

По данным агентства, прокуратура начала проверку в связи с инцидентом. Отмечается, что в квартире в момент происшествия находилась только девочка 2011 года рождения.

Инцидент произошел в доме по улице 50-летия Октября.

