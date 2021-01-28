В Москве расстреляли посетителей кафе на Ленинградском проспекте

Полиция Москвы задержала 40-летнего ранее судимого приезжего мужчину, который подозревается в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и хулиганстве, сообщает пресс-служба столичного ГУ МВД.

Инцидент произошёл в кафе на Ленинградском проспекте. Прибывшие на место сотрудники полиции установили, что один из участников конфликта между неизвестными гражданами произвел несколько выстрелов предположительно из травматического пистолета, по посетителям кафе, после чего скрылся.

Пострадали трое мужчин, из которых одного доставили в больницу, а двое других самостоятельно обратились за медпомощью.

Подозреваемого задержали на улице Софьи Ковалевской. Предмет, похожий на травматический пистолет, был обнаружен на прилегающей к кафе территории - его направили на экспертизу.

Возбуждены уголовные дела по статьям «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» и «хулиганство». Подозреваемый заключён под стражу.

