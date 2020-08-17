В Москве рабочих обстреляли из-за поцарапанной машины
17 августа 202009:55
Неизвестный открыл стрельбу по бригаде рабочих, занимавшихся укладкой бордюров на улице Академика Анохина в Москве.
По информации РЕН ТВ, конфликт возник из-за царапины на автомобиле, которую оставил трактор во время дорожных работ. После словесной перепалки мужчина достал оружие и открыл огонь по рабочим.
Известно, что один из пострадавших скончался от огнестрельного ранения в живот, ещё один госпитализирован с ранением бедра.
Возбуждено уголовное дело, стрелка ищут.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
928 тыс.+4 892 / сут.
Умерли
15 740+55 / сут.
Выздоровели
736 тыс.+3 133 / сут.
- Лукашенко отреагировал на призывы к забастовкам
- В России выявлены 4,8 тысячи новых случаев COVID-19
- Лукашенко прилетел на МЗКТ, куда сходятся бастующие рабочие
- Британия не признает результаты выборов в Белоруссии
- Медиков вакцинируют против COVID-19 на третьем этапе испытаний
17 августа 2020
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru