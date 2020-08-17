В Москве рабочих обстреляли из-за поцарапанной машины

Неизвестный открыл стрельбу по бригаде рабочих, занимавшихся укладкой бордюров на улице Академика Анохина в Москве.

По информации РЕН ТВ, конфликт возник из-за царапины на автомобиле, которую оставил трактор во время дорожных работ. После словесной перепалки мужчина достал оружие и открыл огонь по рабочим.

Известно, что один из пострадавших скончался от огнестрельного ранения в живот, ещё один госпитализирован с ранением бедра.

Возбуждено уголовное дело, стрелка ищут.

