В Москве проверяют все станции метро после угрозы «минирования»
Электронные террористы «заминировали» все станции столичного метрополитена, экстренные службы проводят проверку, передает ТАСС. Предупреждение о якобы заложенных взрывных устройствах поступило на электронную почту подземки. Эвакуацию решено не проводить, сейчас метро функционирует в стандартном режиме.
Ранее неизвестный злоумышленник «заминировал» зал ожидания аэропорта Шереметьево и четыре авиалайнера. Там также идёт проверка с участием кинологов, эвакуация аналогично не объявлялась. Кроме того, электронные террористы сообщили о «минировании» 50 торговых центров в Москве, в частности всех «Ашанов».
На прошлой неделе все анонимные сообщения о «минировании» разных объектов в столице оказались ложными. Волна электронного терроризма накрыла российские города в ноябре прошлого года. Ни одна из угроз ни разу не была подтверждена.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru