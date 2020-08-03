В Москве проверяют все станции метро после угрозы «минирования»

Электронные террористы «заминировали» все станции столичного метрополитена, экстренные службы проводят проверку, передает ТАСС. Предупреждение о якобы заложенных взрывных устройствах поступило на электронную почту подземки. Эвакуацию решено не проводить, сейчас метро функционирует в стандартном режиме.

Ранее неизвестный злоумышленник «заминировал» зал ожидания аэропорта Шереметьево и четыре авиалайнера. Там также идёт проверка с участием кинологов, эвакуация аналогично не объявлялась. Кроме того, электронные террористы сообщили о «минировании» 50 торговых центров в Москве, в частности всех «Ашанов».

На прошлой неделе все анонимные сообщения о «минировании» разных объектов в столице оказались ложными. Волна электронного терроризма накрыла российские города в ноябре прошлого года. Ни одна из угроз ни разу не была подтверждена.

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ФОТО: РИА Новости//Валерий Мельников
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