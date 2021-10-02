ДТП с участием четырех автомобилей произошло в Москве

Массовая авария с четырьмя автомобилями произошла на юге Москвы. Об этом сообщает столичный департамент транспорта.

Как отмечается в Telegram-канале ведомства, ДТП произошло на Липецкой улице, перед пересечением с Лебедянской улицей. На месте происшествия работают городские службы.

Движение в сторону центра свободно по трем полосам из пяти.