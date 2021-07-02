В Москве произошло ДТП с тремя автомобилями и мотоциклом
2 июля 202119:27
Три автомобиля и мотоцикл столкнулись в Москве на шоссе Энтузиастов, из-за ДТП перекрыты левая и средняя полосы движения. Об этом сообщает столичный департамент транспорта в своем Telegram-канале.
Отмечается, что авария произошла в районе дома 19.
На месте происшествия находятся оперативные службы столицы.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru