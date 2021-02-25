В Москве произошла авария с пятью автомобилями

Авария с участием пяти автомобилей произошла на юго-востоке Москвы, пострадали два человека, один из них пешеход. Об этом сообщает Дептранс Москвы в своем канале в Telegram.

В сообщении департамента указано, что ДТП случилось на Новорязанском шоссе, 1А. По данным дептранса, задеты автомобили в 1, 2 и частично 3 полосах движения Кроме того, одна из машин наехала на пешехода.

По имеющейся информации, пострадало 2 человека. Также отмечается, что на шоссе затруднено движение в сторону центра города.

