В Москве при столкновении шести автомобилей погиб человек. Видео

На севере Москвы произошло ДТП с участием шести автомобилей, в результате которого погиб человек. Об этом сообщает Госавтоинспеция в Twitter.

Дорожный инцидент произошел на Бутырской улице около 23.00. По данным Госавтоинспекции, еще пострадали два человека, в том числе один несовершеннолетний.

В настоящее время на месте работают экстренные службы. Выясняются обстоятельства случившегося. В Twitter Госавтоинспекция опубликовала видео аварии с камеры наблюдения.