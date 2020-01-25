В Москве при столкновении шести автомобилей погиб человек. Видео
На севере Москвы произошло ДТП с участием шести автомобилей, в результате которого погиб человек. Об этом сообщает Госавтоинспеция в Twitter.
Дорожный инцидент произошел на Бутырской улице около 23.00. По данным Госавтоинспекции, еще пострадали два человека, в том числе один несовершеннолетний.
В настоящее время на месте работают экстренные службы. Выясняются обстоятельства случившегося. В Twitter Госавтоинспекция опубликовала видео аварии с камеры наблюдения.
По уточнённой информации в #ДТП на Бутырской улице пострадали два человека, среди них один несовершеннолетний. 1 человек погиб. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, устанавливаются причины случившегося https://t.co/jPw8fxVCZS pic.twitter.com/qrK66pk38N— Госавтоинспекция Москвы (@gibdd77) 24 января 2020 г.
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