В Москве при пожаре повреждены три машины

На юге Москвы в результате возгорания были повреждены три машины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на городское управление МЧС.

Инцидент произошел в районе Бирюлево Западное. Уточняется, что один автомобиль сгорел полностью, два других получили частичные повреждения.

По данным агентства, машины были припаркованы во дворе дома 8 по улице Медынская. Пожарные по прибытию на место происшествие зафиксировали пожар на площади 6 кв. метров.

Отмечается, что обошлось без пострадавших. Выясняются причины возгорания.







