В Москве при пожаре повреждены три машины
На юге Москвы в результате возгорания были повреждены три машины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на городское управление МЧС.
Инцидент произошел в районе Бирюлево Западное. Уточняется, что один автомобиль сгорел полностью, два других получили частичные повреждения.
По данным агентства, машины были припаркованы во дворе дома 8 по улице Медынская. Пожарные по прибытию на место происшествие зафиксировали пожар на площади 6 кв. метров.
Отмечается, что обошлось без пострадавших. Выясняются причины возгорания.
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