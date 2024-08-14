В Москве потушили загоревшийся фасад ТЦ «РИО»

Возгорание произошло в торговом центре «РИО» на Большой Черемушкинской улице в Москве. Об этом сообщает РИА Новости.

Как сообщили агентству в МЧС, зафиксировано возгорание в четырехэтажном здании ТЦ. В Сети появились ролики, на которых виден открытый огонь на фасаде здания. Площадь пожара не уточнялась.

«По предварительной информации, пострадавших нет», — подчеркнули в МЧС.

Позже в оперативных службах заявили, что открытое горение на фасаде торгового центра ликвидировано.

Ранее в Сургуте на парковке рядом с ТЦ загорелся автомобиль УАЗ. По данным МЧС, никто не пострадал, по предварительной информации, причиной возгорания стала неисправность узлов авто, пишет Ura.ru.

