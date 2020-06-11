В Москве потушили пожар в торговом центре

Пожар, произошедший в крупном торговом центре "Маяк" на юге Москвы, был полностью потушен. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу МЧС по городу Москве.

Ведомство сообщило, что информации о пострадавших и погибших не поступило. Возгорание в подвальном этаже здания было зафиксировано в 22:43, уже в через час пожарно-спасательные службы сообщили о ликвидации огня.

В здании ТЦ было расположено кафе. Находившиеся на следующих этажах люди были эвакуированы.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:ВозгораниеМоскваПожарные
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