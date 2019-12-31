В Москве потушили горящий ангар с газовыми баллонами

31 декабря 201908:34

Металлический ангар с газовыми баллонами загорелся рано утром 31 декабря в столичном районе Бирюлево Западное. Там обрушилась кровля, передает АГН «Москва» со ссылкой на столичное управление МЧС РФ.

Пожар локализовали на площади 300 кв. метров, а затем полностью потушили. О пострадавших не сообщается.

По информации ТАСС, во время пожара в нагаре слышались хлопки – вероятно, взрывы газовых баллонов.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
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