В Москве потушили горящий ангар с газовыми баллонами

Металлический ангар с газовыми баллонами загорелся рано утром 31 декабря в столичном районе Бирюлево Западное. Там обрушилась кровля, передает АГН «Москва» со ссылкой на столичное управление МЧС РФ.

Пожар локализовали на площади 300 кв. метров, а затем полностью потушили. О пострадавших не сообщается.

По информации ТАСС, во время пожара в нагаре слышались хлопки – вероятно, взрывы газовых баллонов.

