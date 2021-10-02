В Москве Porsche въехал в здание школы

Автомобиль Porsche врезался в здание школы в центре Москвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Отмечается, что инцидент произошел на улице Сретенка, 20.

«Информация о пострадавших уточняется», — добавил собеседник агентства.

На месте ДТП работают правоохранительные органы и экстренные службы, причины и обстоятельства инцидента уточняются.

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ФОТО: depositphotos.com
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