В Москве Porsche въехал в здание школы
2 октября 202105:56
Автомобиль Porsche врезался в здание школы в центре Москвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
Отмечается, что инцидент произошел на улице Сретенка, 20.
«Информация о пострадавших уточняется», — добавил собеседник агентства.
На месте ДТП работают правоохранительные органы и экстренные службы, причины и обстоятельства инцидента уточняются.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru