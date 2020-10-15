В Москве погибли двое рабочих при падении с высоты

Прокуратура российской столицы инициировала по факту трагической смерти двух рабочих при проведении отделочных работ многоквартирного дома на юго-востоке Москвы. Предстоит, в частности, дать оценку действиям ответственных должностных лиц по соблюдению требований охраны труда и техники безопасности.

Разбираться в обстоятельствах ЧП будет Люблинская межрайонная прокуратура, информирует столичное надзорное ведомство. Трагический случай произошёл в 5-м квартале Капотни, уточняет RT.

Двое рабочих проводили там фасадные работы на поверхности многоквартирного жилого дома с подвесной люльки. В какой-то момент она рухнула вниз вместе с двумя мужчинами, которые погибли на месте от полученных травм.

