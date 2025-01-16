В Москве подожгли два релейных шкафа на железной дороге
Неизвестный поджег два релейных шкафа в Москве на Ярославском направлении железной дороги. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб города.
«Ночью на участке... Москва-3 - Маленковская огнем повреждены два релейных шкафа», — отметил собеседник агентства.
По предварительным данным, злоумышленник действовал в одиночку. Правоохранители разыскивают поджигателя, его личность устанавливают по записям камер наблюдения.
Ранее неизвестные подожгли электропоезда в подмосковных Лобне и Дмитрове. Никто не пострадал, пишет «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru