В Москве подожгли два релейных шкафа на железной дороге

Неизвестный поджег два релейных шкафа в Москве на Ярославском направлении железной дороги. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб города.

«Ночью на участке... Москва-3 - Маленковская огнем повреждены два релейных шкафа», — отметил собеседник агентства.

По предварительным данным, злоумышленник действовал в одиночку. Правоохранители разыскивают поджигателя, его личность устанавливают по записям камер наблюдения.

Ранее неизвестные подожгли электропоезда в подмосковных Лобне и Дмитрове. Никто не пострадал, пишет «Свободная пресса».

