В Москве под окнами многоэтажки обнаружили тела женщины и двоих детей

Тела женщины и двоих детей найдены под окнами многоэтажного дома по улице Левобережной в Москве. Об этом сообщает столичная прокуратура.

«Тела женщины 1987 года рождения и двух малолетних детей 2018 и 2021 годов рождения, с телесными повреждениями, характерными для падения с высоты, обнаружены под окнами жилого дома на улице Левобережная», — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Отмечается, что прокуратура проводит проверку, пишет Ura.ru.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух малолетних».

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Фото: epp.genproc.gov.ru
ТЕГИ:ПрокуратураДетиМосква
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