В Москве пешехода сбил автомобиль такси

Без пчел, без меда и без триллиона рискует остаться Россия из-за пестицидов Массовая гибель пчел превращается в бедствие Юрий Лужков рассказал НСН, как чуть не потерял сотню ульев из-за химикатов В Москве доля фальсифицированного меда достигает 90%