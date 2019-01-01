Происшествия

В Москве пешехода сбил автомобиль такси

17 июля00:01

В районе д. 65 по Каширскому шоссе в районе Орехово-Борисово Южное произошло ДТП, сообщил Агентству «Москва» источник в правоохранительных органах.

Как уточняется, что водитель автомобиля такси совершил наезд на пешехода.

Пострадавший госпитализирован.

Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства инцидентов.

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ТЕГИ:ДТП