Происшествия
Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства инцидентов.
В Москве пешехода сбил автомобиль такси
17 июля00:01
В районе д. 65 по Каширскому шоссе в районе Орехово-Борисово Южное произошло ДТП, сообщил Агентству «Москва» источник в правоохранительных органах.
Как уточняется, что водитель автомобиля такси совершил наезд на пешехода.
Пострадавший госпитализирован.
Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства инцидентов.
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