В Москве открыли огонь по сотрудникам полиции

В Москве в результате стрельбы на Ленинском проспекте три человека получили огнестрельные ранения, среди них — двое сотрудников правоохранительных органов.

Как сообщает телеканал РЕН ТВ, пострадали двое сотрудников ГИБДД — их атаковал подозреваемый при задержании. Нападавший, по некоторым данным, так же получили ранение. Один из троих находится в тяжелом состоянии.

Остальные подробности ЧП пока не приводятся.

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ФОТО: РИА Новости/Евгений Одиноков
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