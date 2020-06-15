В Москве открыли огонь по сотрудникам полиции
15 июня 202016:47
В Москве в результате стрельбы на Ленинском проспекте три человека получили огнестрельные ранения, среди них — двое сотрудников правоохранительных органов.
Как сообщает телеканал РЕН ТВ, пострадали двое сотрудников ГИБДД — их атаковал подозреваемый при задержании. Нападавший, по некоторым данным, так же получили ранение. Один из троих находится в тяжелом состоянии.
Остальные подробности ЧП пока не приводятся.
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15 июня 2020
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru