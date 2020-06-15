В Москве открыли огонь по сотрудникам полиции

В Москве с завтрашнего дня отменяется еще целый ряд ограничений

На Ленинском проспекте произошла стрельба

Более 7 тысяч организаций стали участниками Московского инновационного кластера

В Москве с начала года построили более 4 миллионов квадратных метров недвижимости

Глава департамента культуры Москвы рекомендовал музеям не спешить с открытием

Вторая «волна тепла» в Москве может негативно отразиться на здоровье пожилых