В Москве официантка чуть не погибла в кухонном лифте и сломала шею

В Москве официантка кафе на Ясногорской улице застряла в кухонном лифте и сломала себе шею. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

30-летняя сотрудница кафе госпитализирована. Женщина находится в реанимации.

ЧП произошло, когда официантка решила через лифт для подъема блюд на второй этаж заведения позвать повара. Она случайно нажала пусковую кнопку, и женщину затянуло в лифт.

