В Москве официантка чуть не погибла в кухонном лифте и сломала шею

В Москве официантка кафе на Ясногорской улице застряла в кухонном лифте и сломала себе шею. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

30-летняя сотрудница кафе госпитализирована. Женщина находится в реанимации.

ЧП произошло, когда официантка решила через лифт для подъема блюд на второй этаж заведения позвать повара. Она случайно нажала пусковую кнопку, и женщину затянуло в лифт.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:МоскваПроисшествиеКафе
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