Происшествия
На месте происшествия работает полиция. Для розыска в столице объявлен план «Перехват».
В Москве объявлен план «Перехват» после ДТП с участием ребенка
20 мая20:15
Автомобиль «Volkswagen» черного цвета сбил ребенка в районе дома 48 по Литовскому бульвару в столичном районе Ясенево. Водитель скрылся с места происшествия, сообщил Агентству «Москва» источник в правоохранительных органах.
На месте происшествия работает полиция. Для розыска в столице объявлен план «Перехват».
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ТЕГИ:ДТП