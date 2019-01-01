Происшествия

В Москве объявлен план «Перехват» после ДТП с участием ребенка

20 мая20:15

Автомобиль «Volkswagen» черного цвета сбил ребенка в районе дома 48 по Литовскому бульвару в столичном районе Ясенево. Водитель скрылся с места происшествия, сообщил Агентству «Москва» источник в правоохранительных органах.

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На месте происшествия работает полиция. Для розыска в столице объявлен план «Перехват».

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