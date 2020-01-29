В Москве объявлен «Перехват» после разбоя

План «Перехват» объявлен полицией в Москве в связи с разбойным нападением на водителя автомобиля. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на столичный главк МВД. Преступление было совершено около половины седьмого вечера на юге Москвы - на пересечении Балаклавского проспекта и Большой Юшуньской улицы.

Налётчики вынудили остановиться машину, избили шофёра и отобрали у него крупную сумму денег, после чего скрылись. Полиция ищет автомобиль грабителей по приметам. Предварительно, речь идёт о похищении более двух миллионов рублей.

