В Москве объявлен «Перехват» после разбоя
29 января 202019:59
План «Перехват» объявлен полицией в Москве в связи с разбойным нападением на водителя автомобиля. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на столичный главк МВД. Преступление было совершено около половины седьмого вечера на юге Москвы - на пересечении Балаклавского проспекта и Большой Юшуньской улицы.
Налётчики вынудили остановиться машину, избили шофёра и отобрали у него крупную сумму денег, после чего скрылись. Полиция ищет автомобиль грабителей по приметам. Предварительно, речь идёт о похищении более двух миллионов рублей.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
ФОТО:
Горячие новости
- Путин помиловал осужденную в РФ за наркотики гражданку Израиля
- ВОЗ снова созывает чрезвычайный комитет из-за коронавируса
- Сменщик губернатора Игнатьева назвал главную проблему Чувашии
- Путин отправил в отставку главу Чувашии Игнатьева
- Кравчук объяснился за «встречу» Гитлера и Сталина