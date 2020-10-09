Замглавы Фонда соцстрахования РФ обокрали в Москве

Заместителя председателя Фонда социального страхования России Алексея Поликашина обокрали в Москве на рабочем месте, сообщает ТАСС.

В здании Фонда социального страхования в Орликовом переулке Москвы у него украли валюту почти на 800 тысяч рублей.

Кража случилась 2 или 3 октября, были похищены 7 тысяч долларов и 2,5 тысячи евро, столичная полиция проводит проверку.



