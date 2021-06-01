В Москве обокрали ветерана, которого Путин укрыл курткой на параде Победы
Официальный представитель МВД Ирина Волк заявила, что в Москве неизвестные выманили 400 тысяч рублей у 96-летнего ветерана Великой Отечественной войны Василия Пронина, сообщает пресс-служба столичного ГУ МВД РФ.
Пенсионер рассказал правоохранителям, что ему позвонил неизвестный, представившийся сотрудником полиции. Мошенник убедил ветерана снять деньги с банковского счёта и передать их третьему лицу - якобы для поимки злоумышленников.
По словам Волк, в настоящее время возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество».
Как сообщает РИА Новости, пострадавший от действий мошенников Василий Пронин является участником битвы на Курской дуге. Во время недавнего парада Победы 9 мая ветеран находился рядом с Владимиром Путиным и глава государства укрыл его курткой от холода.
Ранее в Генпрокуратуре РФ заявили, что наибольшее количество фактов мошенничества за период с января по апрель 2021 года было зафиксировано в ЯНАО, сообщает Ura.ru. Москва в этом списке находится на втором месте.
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