В Москве обокрали ветерана, которого Путин укрыл курткой на параде Победы

Официальный представитель МВД Ирина Волк заявила, что в Москве неизвестные выманили 400 тысяч рублей у 96-летнего ветерана Великой Отечественной войны Василия Пронина, сообщает пресс-служба столичного ГУ МВД РФ.

Пенсионер рассказал правоохранителям, что ему позвонил неизвестный, представившийся сотрудником полиции. Мошенник убедил ветерана снять деньги с банковского счёта и передать их третьему лицу - якобы для поимки злоумышленников.

По словам Волк, в настоящее время возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество».

Как сообщает РИА Новости, пострадавший от действий мошенников Василий Пронин является участником битвы на Курской дуге. Во время недавнего парада Победы 9 мая ветеран находился рядом с Владимиром Путиным и глава государства укрыл его курткой от холода.

Ранее в Генпрокуратуре РФ заявили, что наибольшее количество фактов мошенничества за период с января по апрель 2021 года было зафиксировано в ЯНАО, сообщает Ura.ru. Москва в этом списке находится на втором месте.

