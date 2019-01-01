В Москве обокрали известного художника
В столице совершена кражи в мастерской известного театрального художника Бориса Мессерера, пишут «Дни.ру». Потерпевший обратился в полицию с соответствующим заявлением в минувший вторник, 14 мая.
Отмечается, что у мастера была похищена керосиновая лампа XIX века. По его словам, этот предмет интерьера был частью его экспозиции, он выставлялся в зале.
Позже стало известно, что правоохранители уже задержали вора. Им оказался столяр, работавший периодически в мастерской Мессерера. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».
Борис Мессерер — советский и российский театральный художник. В своё время он работал с театром «Современник», Государственным академическим Большим театром, Московским художественным академическим театром.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
Горячие новости
- Выступление Небензи в Совбезе ООН жестко пресекли
- Новости за ночь: Названо число россиян, скрывающих свои доходы
- Непобедимая сила юмора. Западные СМИ об инаугурации Зеленского
- В США назвали штаты, компрометированные Россией в 2016 году
- Усманов отрицает причастность к кадровым решениям в «Коммерсанте»