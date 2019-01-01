В Москве обокрали известного художника

В столице совершена кражи в мастерской известного театрального художника Бориса Мессерера, пишут «Дни.ру». Потерпевший обратился в полицию с соответствующим заявлением в минувший вторник, 14 мая.

Отмечается, что у мастера была похищена керосиновая лампа XIX века. По его словам, этот предмет интерьера был частью его экспозиции, он выставлялся в зале.

Позже стало известно, что правоохранители уже задержали вора. Им оказался столяр, работавший периодически в мастерской Мессерера. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».