В Москве обнаружили мужчину с простреленной ягодицей
20 декабря 201909:44
На юго-востоке Москвы обнаружен мужчина с огнестрельными ранениями. Его нашли накануне днем, 19 декабря, возле дома 18/1 на улице Братиславской у входа в финтес-клуб.
Пострадавшим оказался безработный мужчина 1990 года рождения, сообщает АГН Москва.
Пострадавший был госпитализирован с огнестрельными ранениями левого бедра, правого коленного сустава и ягодицы.
Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью».
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