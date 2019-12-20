В Москве обнаружили мужчину с простреленной ягодицей

На юго-востоке Москвы обнаружен мужчина с огнестрельными ранениями. Его нашли накануне днем, 19 декабря, возле дома 18/1 на улице Братиславской у входа в финтес-клуб.

Пострадавшим оказался безработный мужчина 1990 года рождения, сообщает АГН Москва.

Пострадавший был госпитализирован с огнестрельными ранениями левого бедра, правого коленного сустава и ягодицы.

Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью».

