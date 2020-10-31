Раскрыто имя напавшего на полицейских около ГУ МВД в Москве
В Москве уроженец Махачкалы совершил нападение на полицейских и ранил двоих, сообщает ТАСС.
Инцидент произошел около входа в ГУ МВД РФ.
«Мужчина напал на двоих полицейских около входа в здание ГУ МВД по Москве. Сотрудники получили нетяжелые травмы. Злоумышленник сразу был задержан. По предварительной информации, это уроженец Дагестана. Данное правонарушение не имело экстремистской окраски», - рассказал источник агентства.
Преступник задержан, уточняет РИА Новости.
По данным Telegram-канала «Незыгарь», нападавшим оказался оказался 30-летний уроженец Махачкалы Аслан Байсунгуров.
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