Раскрыто имя напавшего на полицейских около ГУ МВД в Москве

В Москве уроженец Махачкалы совершил нападение на полицейских и ранил двоих, сообщает ТАСС.

Инцидент произошел около входа в ГУ МВД РФ.

«Мужчина напал на двоих полицейских около входа в здание ГУ МВД по Москве. Сотрудники получили нетяжелые травмы. Злоумышленник сразу был задержан. По предварительной информации, это уроженец Дагестана. Данное правонарушение не имело экстремистской окраски», - рассказал источник агентства.

Преступник задержан, уточняет РИА Новости.

По данным Telegram-канала «Незыгарь», нападавшим оказался оказался 30-летний уроженец Махачкалы Аслан Байсунгуров.

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Фото: Free Wind/Фотобанк Лори
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