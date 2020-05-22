В Москве нашли мужскую голову в пакете

На северо-западе российской столицы найдена голова мужчины. Останки были завернуты в мусорный пакет.

Как сообщили в управлении Следственного комитета по Москве, голова была обнаружена в лесополосе в районе улицы Планерная. По факту нахождения останков возбуджено уголовное дело по ч. 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»). На месте инцидента работают следователи и криминалисты.

В середине апреля в канализационном колодце подмосковного города Одинцово нашли человеческий скелет. Предварительно установлено, что человек скончался около восьми лет назад, передают Дни.ру



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ФОТО: pixabay.com
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