В Москве нашли мужскую голову в пакете
На северо-западе российской столицы найдена голова мужчины. Останки были завернуты в мусорный пакет.
Как сообщили в управлении Следственного комитета по Москве, голова была обнаружена в лесополосе в районе улицы Планерная. По факту нахождения останков возбуджено уголовное дело по ч. 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»). На месте инцидента работают следователи и криминалисты.
В середине апреля в канализационном колодце подмосковного города Одинцово нашли человеческий скелет. Предварительно установлено, что человек скончался около восьми лет назад, передают Дни.ру
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru