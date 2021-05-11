В Москве нашли мертвым зампрокурора Красносельского района Санкт-Петербурга

Тело заместителя прокурора Красносельского района Санкт-Петербурга Керима Сафаралиева обнаружили в квартире на северо-востоке Москвы, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

Тело пропавшей три недели назад девушки нашли под Волгоградом

Зампрокурор был найден мертвым в доме по улице Изумрудная. На теле Сафаралиева не обнаружили следов насильственной смерти. По предварительным данным, он скончался из-за проблем с сердцем.

Тело мужчины нашел его товарищ. Следственные органы начали проверку для выяснения точной причины смерти, пишет Газета.ру.

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