В Москве напали на главу АНО «Цифровые платформы» Арсения Щельцина
Нападение на главу АНО «Цифровые платформы» Арсения Щельцина совершено в Москве, передает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
Инцидент произошел в районе дома №1 по Сиреневому бульвару. Щельцин получил ножевые ранения туловища и верхних конечностей.
В момент нападения с пострадавшим находился его знакомый. Он получил девять ножевых ранений и умер в машине скорой помощи.
По данным правоохранительных органов, причиной стал конфликт между двумя компаниями. Задержан подозреваемый 1976 года рождения.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru