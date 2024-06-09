В Москве напали на главу АНО «Цифровые платформы» Арсения Щельцина

Нападение на главу АНО «Цифровые платформы» Арсения Щельцина совершено в Москве, передает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

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Инцидент произошел в районе дома №1 по Сиреневому бульвару. Щельцин получил ножевые ранения туловища и верхних конечностей.

В момент нападения с пострадавшим находился его знакомый. Он получил девять ножевых ранений и умер в машине скорой помощи.

По данным правоохранительных органов, причиной стал конфликт между двумя компаниями. Задержан подозреваемый 1976 года рождения.

Ранее в Белгородской области совершили покушение на бывшего мэра Купянска Геннадия Мацегору, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
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