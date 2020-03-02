В Москве найдено тело водителя с простреленной головой

В припаркованном автомобиле на юго-западе российской столицы найдено тело мужчины с огнестрельным ранением головы.

Как сообщает РЕН ТВ, машина с трупом была припаркована возле жилого дома на улице Брусилова. Рядом с погибшим 1960 года рождения находилось некое устройство, похожее на ручку-пистолет.

В тот же день в отеле на севере Москвы нашли тело мужчины 1985 года рождения. Первичный осмотр не выявил следов насильственной смерти, сообщает АГН Москва.

