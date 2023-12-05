В Москве на Волгоградском проспекте загорелось такси
5 декабря 202318:25
На Волгоградском проспекте в Москве загорелось такси. Видео с происшествием опубликовал Telegram-канал столичного департамента транспорта и ГИБДД.
В результате взрыва пострадал водитель, у него сильный ожог рук. Информация о других пострадавших уточняется.
На месте происшествия дежурят несколько экипажей ДПС, в районе владения 177 в сторону центра временно затруднено движение.
Ранее днем в Москве во время сноса МИИТ на проезжую часть рухнул кусок здания, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru