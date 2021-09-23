В Москве на Ленинградском проспекте столкнулись семь автомобилей

ДТП с участием семи автомобилей случилось на Ленинградском проспекте Москвы. Соответствующее сообщение было опубликовано в Telegram-канале городского Дептранса.

«На Ленинградском проспекте (после развязки с СЗХ) при движении в сторону центра столкнулись 7 автомобилей», - указано в сообщении.

Данных о пострадавших в аварии неизвестно. Из-за столкновения образовался затор, движение машин проходит лишь по одной полосе из трех.

В департаменте посоветовали водителям выбирать объездные маршруты при перемещениях в данной части города.

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ФОТО: Пресс-служба прокуратуры Москвы
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