В Москве мужчину спасли после пяти клинических смертей за ночь
Столичные медики спасли 47-летнего мужчину, перенесшего пять клинических смертей за одну ночь. Об этом сообщается в Telegram-канале социального комплекса Москвы.
Житель столицы вызвал скорую помощь, почувствовав сильную боль в сердце. В момент приезда врачей у пациента случилась первая клиническая смерть. Ещё дважды сердце мужчины останавливалось по дороге в больницу, однако бригада скорой успешно реанимировала пациента.
Сразу после госпитализации в ГКБ имени Виноградова житель столицы пережил четвёртую клиническую смерть.
В пятый раз сердце мужчины остановилось уже на операционном столе. Медики реанимировали его и успешно завершили операцию, открыв ответственную за кровоснабжение сердечную артерию и установив в неё специальный тент.
Сейчас житель столицы идёт на поправку.
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