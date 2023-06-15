В Москве мужчина залез на конструкции Крымского моста
15 июня 202318:46
Мужчина забрался на верхушку Крымского моста в центре Москвы. Место происшествия оцеплено экстренными службами, на мосту работают сотрудники полиции, спасатели и скорая помощь. С мужчиной ведут переговоры, сообщает РИА Новости.
Движение транспорта в районе происшествия сейчас затруднено.
О мотивах нарушителя ничего не сообщается.
Накануне неизвестный мужчина упал с Крымского моста в Москве, сообщалось, что он погиб.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru