В Москве мужчина залез на конструкции Крымского моста

Мужчина забрался на верхушку Крымского моста в центре Москвы. Место происшествия оцеплено экстренными службами, на мосту работают сотрудники полиции, спасатели и скорая помощь. С мужчиной ведут переговоры, сообщает РИА Новости.

Движение транспорта в районе происшествия сейчас затруднено.

О мотивах нарушителя ничего не сообщается.

Накануне неизвестный мужчина упал с Крымского моста в Москве, сообщалось, что он погиб.

