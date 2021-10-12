В Москве мужчина обезврежен при попытке выстрелить в полицейского

Мужчина, пытавшийся выстрелить в полицейского в отделении МВД на востоке столицы, обезврежен и задержан. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на управление СК по Москве.

Уточняется, что инцидент произошел в отделении МВД по району Преображенское. Мужчина 1971 года рождения зашел в здание и направил огнестрельное оружие на одного из сотрудников.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ст. 317 УК РФ «посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов». Подробности случившегося не приводятся.

Мужчина задержан для проведения следственных действий.

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Фото: Wolfgang Claussen//Pixabay
ТЕГИ:ПолицияМосква
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