В Москве мотоциклист сбил велосипедиста, оба госпитализированы

В Москве произошло ДТП, в результате которого были госпитализированы мотоциклист и велосипедист. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой источник в правоохранительных органах.

Отмечается, что велосипедист является курьером по доставке еды. В момент столкновения он ехал на зеленый свет по пешеходному переходу.

Инцидент произошел на Боровском шоссе столицы. В настоящее время движение автомобилей на этом участке дороге затруднено, отмечает РЕН ТВ.

Состояние пострадавших не уточняется.

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ФОТО: Владимир Астапкович//РИА Новости
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