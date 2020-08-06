В Москве мотоциклист сбил велосипедиста, оба госпитализированы
6 августа 202021:31
В Москве произошло ДТП, в результате которого были госпитализированы мотоциклист и велосипедист. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой источник в правоохранительных органах.
Отмечается, что велосипедист является курьером по доставке еды. В момент столкновения он ехал на зеленый свет по пешеходному переходу.
Инцидент произошел на Боровском шоссе столицы. В настоящее время движение автомобилей на этом участке дороге затруднено, отмечает РЕН ТВ.
Состояние пострадавших не уточняется.
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6 августа 2020
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru