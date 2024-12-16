В Москве мошенники похитили у пенсионерки 146 млн рублей
Пенсионерка в Москве отдала телефонным мошенникам свыше 146 млн рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.
По данным агентства, злоумышленники позвонили женщине и убедили ее обналичить и передать деньги для их сохранности.
«В результате женщина в течение нескольких дней снимала деньги со счетов и отдавала злоумышленникам через курьеров. Общая сумма ущерба превысила 146 миллионов рублей», — отметил собеседник РИА Новости.
Правоохранители возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.
По данным Telegram-канала Baza, 83-летней пострадавшей позвонили мошенники, представившиеся сотрудниками ФСБ и Центробанка. Аферисты убедили женщину, что кто-то пытается перевести ее деньги «на финансирование ВСУ». Пенсионерка сняла средства со своих счетов и вкладов, а также с счетов мужа.
Ранее в Екатеринбурге 24-летний курьер — помощник телефонных мошенников — похитил у 78-летней пенсионерки 1,5 млн рублей, пишет Ura.ru. Против мужчины возбудили уголовное дело.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru