В Москве маршрутка наехала на остановку, пострадали два человека

Маршрутка наехала на автобусную остановку на западе Москвы, два человека пострадали. Об этом заявил представитель экстренных служб города в беседе с РИА Новости.

«Пассажирская маршрутка наехала на... остановку возле дома номер 42 на улице Академика Анохина», — сообщил собеседник агентства.

Травмы получили два человека в маршрутке, их состояние уточняется. Обстоятельства аварии устанавливаются.

Ранее в Санкт-Петербурге пассажирский автобус зеркалом зацепил остановку, напоминает Ura.ru. Павильон получил повреждения, люди не пострадали.

