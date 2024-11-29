В Москве маршрутка наехала на остановку, пострадали два человека
29 ноября 202410:59
Маршрутка наехала на автобусную остановку на западе Москвы, два человека пострадали. Об этом заявил представитель экстренных служб города в беседе с РИА Новости.
«Пассажирская маршрутка наехала на... остановку возле дома номер 42 на улице Академика Анохина», — сообщил собеседник агентства.
Травмы получили два человека в маршрутке, их состояние уточняется. Обстоятельства аварии устанавливаются.
Ранее в Санкт-Петербурге пассажирский автобус зеркалом зацепил остановку, напоминает Ura.ru. Павильон получил повреждения, люди не пострадали.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru