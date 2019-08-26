В Москве ликвидировали пожар в здании Рождественского монастыря

В одном из зданий Рождественского женского монастыря в центре Москвы произошел пожар. Об этом сообщает ТАСС.

По информации агентства, огонь, распространившийся по площади 400 кв. метров в монастыре, полностью ликвидировали. Отмечается, что выброс вредных веществ в воздух не превысил норму.

Очаг возгорания зафиксировали в жилом корпусе монастыря. Обошлось без пострадавших, пишет агентство. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.







