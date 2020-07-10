В Москве коронавирус выявлен ещё у 637 человек

По данным оперативного штаба по борьбе с COVID-19, за прошедшие сутки в российской столице подтвердились 637 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Согласно обновлённой статистике, с начала эпидемии в Москве заразились 228 тысяч человек. Более половины из них — 163 тысячи — вылечились от COVID-19, из них 1007 человек за последние сутки, пишет «Вечерняя Москва» со ссылкой на вице-мэра города Анастасию Ракову.

На фоне снижения заболеваемости столичные власти объявили о новом смягчении ограничительных мер с 13 июля. Так, ношение масок и респираторов на улицах перестанет быть обязательным, откроются детские лагеря и детские развлекательные центры, начнут работу аттракционы, будет снято ограничение на очную работу для образовательных учреждений, сообщает «Москва 24».

