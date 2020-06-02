В Москве из хостела эвакуировали около 70 человек из-за пожара
На юго-востоке Москвы произошел пожар в здании, в котором расположен хостел, в целях безопасности были эвакуированы около 70 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
По данным агентства, возгорание произошло в магазине на первом этаже здания. Хостел располагается на втором этаже.
Инцидент произошел на улице Угрешской в доме 31, корпус 2. Согласно источнику, обошлось без пострадавших.
В настоящий момент возгорание ликвидировали пожарные. Отмечается, что пожар вызвал загоревшийся электрокабель.
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