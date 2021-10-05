В Москве из-за поддельных ПЦР-тестов возбудили 75 уголовных дел
Официальный представитель МВД России Ирина Волк заявила, что в Роскомнадзор были направлены письма о блокировке более 470 интернет-ресурсов, предлагающих гражданам оформить фиктивные медицинские документы, связанные с вакцинацией, ообщает пресс-служба ведомства.
По её словам, на данный момент уже заблокировано 80 таких порталов.
Волк добавила, что в течение 2021 года в Москве было взбуждено 75 уголовных дел по фактам сбыта справок об отрицательных результатах ПЦР-тестов, а также о наличии противопоказаний к вакцинации, обвинение предъявлено 30 гражданам.
Ранее глава Минпромторга РФ Денис Мантуров поддержал предложение об обязательной вакцинации от COVID-19 работников промышленности, сообщает RT.
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