В Москве ищут неизвестного, напавшего с ножом на мужчину

Полицейские разыскивают неизвестного, напавшего на мужчину в парке на западе Москвы, передает РИА «Новости».

Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

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ФОТО: РИА ФАН
ТЕГИ:Криминал