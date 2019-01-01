В Москве ищут неизвестного, напавшего с ножом на мужчину
24 июля00:11
Полицейские разыскивают неизвестного, напавшего на мужчину в парке на западе Москвы, передает РИА «Новости».
Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».
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ФОТО: РИА ФАН
ТЕГИ:Криминал
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